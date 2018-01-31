وحضر غالي (37 عاما) إلى مقر النادي الأهلي، ووقع عقده حتى نهاية الموسم (6 أشهر)، بعد أن عقد جلسة مع حسام البدري، المدير الفني للفريق ومدير أعماله نادر شوقي.

ووفقا لموقع "بوابة الأهرام"، تدخل رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، لإقناع البدري بالموافقة على عودة غالي لتكريمه في القلعة الحمراء قبل اعتزال الكرة بشكل رسمي.

ورغم تجديد غالي لعقده مع الأهلي، فإنه لن ينضم إلى القائمة الإفريقية، التي تنتهي مهلتها المحددة مساء الأربعاء.

كما استقر الجهاز الفني بقيادة البدري على قيد الثلاثي محمد شريف وصلاح محسن ومحمد نجيب بقائمة الأهلي الإفريقية.