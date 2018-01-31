ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ماريا زاخاروفا، قولها إن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل المئات.

وتشن تركيا حملة عسكرية على مسلحين أكراد في عفرين، أدت إلى مقتل وإصابة 712 في صفوف المسلحين الأكراد في عفرين.

وكان رئيس الهلال الأحمر الكردي في منطقة عفرين، نوري قنبر، قد قال لـ"سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إن "الوضع الإنساني سيئ للغاية في عفرين وريفها نتيجة الاستهداف التركي للبلدات القريبة من الحدود السورية".

وأشار رئيس الهلال الأحمر الكردي إلى أن "آلاف السكان المدنيين في عفرين يعيشون منذ 10 يوما في الأقبية وداخل الكهوف وفي أماكن غير معدة للسكن".