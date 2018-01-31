وأضاف النادي في بيان أن "قوات الاحتلال اعتقلت رسيلة شماسنة والدة الشهيد محمد شماسنة وابنتها الطفلة سارة، بعد اقتحام منزلها في بلدة قطنة شمال غربي مدينة القدس"، حسب ما ذكرت وكالة "كونا".

وأوضح أن القوات الإسرائيلية اعتقلت كذلك 4 فلسطينيين من محافظة قلقيلية، من بينهم الطفلان مهدي حسان (12 عاما) وساجد جبريل (14 عاما).

كما تم اعتقال فلسطينيين اثنين في محافظة جنين "أحدهما محمد جرار شقيق الشهيد أحمد الذي استشهد قبل نحو أسبوعين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين"، بالإضافة إلى اعتقالات طالت 3 فلسطينيين في محافظتي طوباس وبيت لحم.