وانضم اللاعب التشيلي ليونايتد قادما من أرسنال منذ أيام وترك بصمة إيجابية في ظهوره الأول وصنع هدفا لراشفورد خلال الانتصار 4-صفر على يوفيل تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورفع اللاعب الشاب رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم.



وقال مورينيو: "هذا الشاب يكتسب خبرة جيدة على كل المستويات لذا فإنه على موعد مع مستقبل واعد ووجوده بين هؤلاء اللاعبين سيساعده على ذلك".

وشارك راشفورد (20 عاما) في كل مباريات يونايتد 24 في الدوري هذا الموسم، كما شارك في كل مباريات دوري أبطال أوروبا وبطولتي الكأس.

وأضاف مورينيو: "راشفورد لاعب مهم جدا لنا. إنه يشارك في كل المباريات سواء كأساسي أو كبديل ويلعب كمهاجم أو كجناح أيسر أو كجناح أيمن".

ويحتل يونايتد المركز الثاني في الدوري برصيد 53 نقطة ويتأخر بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وسيلعب مع توتنهام هوتسبير الأربعاء.