ونعت الصفحة الرسمية للمنتخب مدربه السابق الذي توفى الثلاثاء.

وأشرف فيتشيني على المنتخب الإيطالي من 1986 حتى 1991، وقاده إلى نصف نهائي كأس أوروبا عام 1988 والمركز الثالث في مونديال إيطاليا 1990.

ودافع فيتشيني كلاعب عن ألوان فينتشنزا وسمبدوريا وبريشيا بين 1953 و1966، ثم انتقل إلى التدريب عام 1967، حيث أشرف على بريشيا لموسم واحد، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الإيطالي تحت 23 عاما ثم تحت 21 عاما، قبل تولي المنتخب الأول من 1986 حتى 1991.

وبعد ذلك، درب تشيزينا (1992-1993) وأودينيزي (1993-1994).

وأشار الاتحاد الإيطالي إلى أن كل المباريات المقررة هذا الأسبوع ستشهد الوقوف دقيقة صمت حدادا على فيتيشني، وأولها مساء الأربعاء بين ميلان ولاتسيو في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.