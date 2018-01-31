وقالت قناة آر تي أل الفرنسية إنه تم إيداع رمضان في حجز تابع لإدارة التحقيقات الجنائية بباريس.

ويواجه الأكاديمي الإسلامي قضيتين تتعلقان بالاغتصاب الجنسي، أحدهما من سيدة تدعى هند عياري التي اتهمته باغتصابها عام 2010 عندما قدمت إليه لأخذ مشورة دينية منه.

والدعوى الثانية أقامتها أمرأة تبلغ من العمر 40 عاما رغبت في عدم الكشف عن اسمها، واتهمته بالاعتداء الجنسي عليها عام 2009.