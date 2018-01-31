وذكرت تقارير بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت حوالي 56 مليون جنيه إسترليني (79.2 مليون دولار)، لتجتاز قيمة أعلى صفقة سابقة للنادي، عندما ضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت من أولمبيك ليون في بداية الموسم الجاري مقابل 46.5 مليون جنيه إسترليني.

وسجل أوباميانغ، مهاجم الغابون، 98 هدفا في 144 مباراة بالدوري الألماني، كما ساعد ناديه على هز الشباك 172 مرة خلال 213 مباراة في كل المسابقات.

ويتصدر أوباميانغ أيضا قائمة هدافي منتخب الغابون على مدار تاريخه برصيد 23 هدفا في 56 مباراة، واختير كأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2015.