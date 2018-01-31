وحذر الرئيس ممن وصفهم بغير الفاهمين لمعنى كيان الدولة من التحدث بعدم وعي في أمور تمس الأمن القومي المصري وتشكل تهديدا للاستقرار.

وقال السيسي، لدى حضوره حفل افتتاح حقل ظهر للغاز الطبيعي، إنه لن يسمح بتكرار أحداث الفوضى التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر وبعض الدول المجاورة أتاح لمصر التنقيب عن الغاز وتحقيق إنجاز اكتشاف حقل ظهر، الذي يضاعف من إنتاج مصر من الغاز، مما سوف يتيح لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والتأهل كي تكون دولة مصدرة للغاز فى غضون أشهر واعوام قليلة.