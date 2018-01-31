وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو" نشرت الأربعاء "إذا اتضح أن هذه العملية تتخذ منحى غير محاربة خطر الإرهاب المحتمل على الحدود التركية وتتحول إلى عملية غزو فسيمثل هذا مشكلة حقيقية بالنسبة لنا".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال، الثلاثاء، إن على تركيا ألا تفكر في احتلال دائم لأراضي في سوريا أو تعريض حياة اللاجئين في مناطق عملياتها للخطر معربا أيضا عن تفهمه لدوافع تركيا في تأمين حدودها.

وأوضح لودريان أمام الجمعية الوطنية الفرنسية أن "فرنسا أبلغت تركيا أنها لا يمكن أن تؤيد أي عملية تركية تؤذي المدنيين واللاجئين في داخل سوريا".

ويواصل الجيش التركي قصف مواقع تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني وسط تعزيزات عسكرية للجيش في المناطق المتاخمة للحدود السورية.