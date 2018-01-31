وذكرت الشرطة على حسابها على موقع تويتر أنها نفذت المداهمات والاعتقالات في برلين وبريمن وولاية شمال الراين في ستفاليا وساكسونيا.

وألقي القبض على اثنين من المشتبه فيهم في برلين، وثالث في باد موسكاو على الحدود البولندية، وتم تفتيش 7 عقارات.



ويعتقد أن المشتبه فيهم ينتمون إلى مجموعة تهريب المهاجرين من جمهورية التشيك وبولندا، وذلك باستخدام الشاحنات بشكل كبير.



وقع التهريب المزعوم منذ أغسطس ، وتم فتح تحقيق في الخريف.



وشهدت ألمانيا وصول حوالى 186 ألف طالب لجوء العام الماضي،وهذا أقل بكثير من العامين السابقين، لكن المسؤولين يقولون أنه لا يزال مرتفعا جدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنشطة المهربين.