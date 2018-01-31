وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1343.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:38 بتوقيت غرينتش. وفي الجلسة السابقة لامس المعدن الأصفر أدنى مستوياته منذ 23 يناير عند 1334.10 دولار للأوقية.



وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1339.80 دولار للأوقية.

وتتجه أسعار الذهب صوب الارتفاع للشهر الثالث على التوالي، وزادت 3.1 بالمئة منذ بداية يناير وهو أفضل أداء شهري منذ أغسطس ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى ضعف الدولار.

ومن المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، بينما يلمح إلى تشديد تدريجي للسياسة النقدية في وقت لاحق من العام مع استمرار نمو الاقتصاد الأميركي وبقاء معد لزيادة الوظائف قويا.

ونزل الدولار مقابل سلة عملات الأربعاء مما يظهر رد الفعل الهزيل تجاه خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس دونالد ترامب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.20 دولار للأوقية بعدما نزلت إلى أدنى مستوى في أسبوع عند 17.03 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1058.74 دولار للأوقية بعدما نزل بنحو ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع عند 1047 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1002.90 دولار للأوقية. وزاد المعدن 8.4 بالمئة منذ بداية الشهر حيث يتجه صوب تحقيق أفضل أداء شهري منذ يناير 2017.

ونزل البلاتين لأدنى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.