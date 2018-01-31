وحذر المتحدث من مخاطر حقيقية على البشر والحيوانات فيما تصبح العدوى البكتيرية أكثر قدرة على مقاومة العلاج.



ووجه المسؤول من المنظمة التابعة للأمم المتحدة تحذيره على هامش اجتماع دولي في بانكوك يركز على مقاومة مضادات الميكروبات.

وقال خوان لوبروث، مدير الإدارة البيطرية في الوكالة لرويترز في بانكوك، إن خطر مقاومة مضادات الميكروبات زاد في مناطق مثل المدن الكبرى في آسيا التي شهدت نموا سكانيا مرتفعا وإنتاجا غذائيا وزراعيا مكثفا.

وقال لرويترز "نعتبر جنوب شرق آسيا بؤرة بسبب النمو السكاني وعوامل النمو الحضري والإنتاج الغذائي".

وأظهر تقرير لمنظمة الصحة العالمية نشر يوم الاثنين أن نظاما عالميا جديدا للمراقبة رصد انتشار مقاومة المضادات الحيوية على نطاق واسع بين نصف مليون شخص يشتبه في إصابتهم بعدوى بكتيرية في 22 دولة.

وقال مارك سبرنغر مدير أمانة مقاومة مضادات الميكروبات التابعة لمنظمة الصحة العالمية في بيان "بعض العدوى الأكثر شيوعا في العالم وربما الأكثر خطورة تثبت مقاومتها للأدوية".