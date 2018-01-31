وآتشيه هو الإقليم الوحيد الذي يطبق "الشريعة" في إندونيسيا ذات الغالبية المسلمة.

ووزعت الحكومة المحلية، التي تتمتع بحكم ذاتي خاص في إطار اتفاق سلام أبرم عام 2001 مع الحكومة المركزية في جاكرتا، رسالة موجهة لشركة طيران جارودا الإندونيسية، وعدد من شركات الطيران منخفض التكلفة، بينها شركة إير آسيا الماليزية.

وقالت الرسالة: "على كل مضيفات الطيران ارتداء الحجاب بما يتماشى مع تعاليم الشريعة الإسلامية".

ويخدم المطار الدولي في باندا آتشيه عاصمة الإقليم عشرات الرحلات الداخلية كل أسبوع، بالإضافة لرحلات دولية إلى ماليزيا والسعودية.

وقال ماواردا علي، رئيس بلدية منطقة آتشيه بيسار، حيث يوجد المطار، إن السلطات لن تلزم المضيفات غير المسلمات بارتداء الحجاب، لكن سيكون على المسلمات ارتداءه أثناء سفرهن إلى آتشيه ووجودهن في الإقليم.

وقال إحسان روسان، المتحدث باسم شركة طيران جارودا، إن الشركة وجناحها للطيران المنخفض التكلفة سيتي لينك "تدعمان المقترحات" وستلتزمان بها.