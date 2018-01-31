ويستضيف إيفرتون منافسه ليستر سيتي، الأربعاء، ضمن ست مباريات في الدوري الممتاز، وقال ألاردايس إن التكهنات بشأن قدوم اللاعبين ورحيلهم قد يتسبب في تشتيت الفريق.

وقال ألاردايس "أنا مدرب وأريد أفضل الظروف الممكنة للعمل بشكل صحيح".

وأضاف "لدي من الضغوط ما يكفي في المباراة ودون الحاجة إلى المزيد منها وهو ما يحدث في الواقع على كل مدرب في الدوري الممتاز".

كما أوضح قائلا "ربما يستمعون بشكل أكبر في المستقبل من بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) ويورغن كلوب (مدرب ليفربول) لأني أردد ذلك منذ 15عاما".