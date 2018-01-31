ووجهت سامسونغ للعديد من الفعاليات دعوة لحضور حدث إعلان هاتفها الجديد، وذلك يوم 25 فبراير خلال المؤتمر العالمي للهواتف في برشلونة.

كيف سيبدو "غالاكسي إس 9"؟

ومن المتوقع أن لا يتغير شكل الهاتف الجديد لسامسونغ عن سابقه "إس 8"، وهو التصميم من الزجاج، الذي يتميز بشاشة منحنية من الجانبين، قياسها 5.77 بوصة، على أن يبلغ قياس شاشة "إس 9 بلس" 6.22 بوصة.

خصائص

وتقول تقارير إعلامية إن سامسونغ ستعتمد في الهاتف الجديد على معالج كوالكوم Snapdragon 845 أو معالج Exynos 9810 (الذي يقدم غالبا أداء أقوى مقارنة مع معالج كوالكوم).

وسيتوفر الهاتف بالمساحات التخزينية المتعارف عليها وهي 64 و128 و256 غيغابايت. كما سيكون "إس 9 بلس" متوفرا بمساحة 512 جيغا بايت.

أما فيما يخص إطلاق الشركة هاتفا ذكيا مزدوج الشاشة، فقالت "تلغراف" إن هذا الأمر قد ينفذ حتى أوائل 2019.

وبخصوص الكاميرا المزدوجة، فقد يسير الهاتف على نهج "نوت 8" أو "آيفون X"، إذ من المتوقع أن تعتمد الشركة على كاميرا مزدوجة العدسة.

نظام التشغيل

سيشتغل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 8.0 أوريو، هذا بالإضافة إلى اعتماده على الإصدار المحدث من واجهة Touchwiz الخاصة بهواتف سامسونغ.

الأسعار

يمكننا التوقع أن يصل السعر إلى 789 جنيه إسترليني بالنسبة لـ"إس 9"، و879 جنيه إسترليني بالنسبة لـ"إس 9 بلس".