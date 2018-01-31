وبذلك يرتفع عدد القتلى والجرحى في صفوف المسلحين الأكراد في عفرين الى 712 منذ بدء العملية العسكرية في عفرين.



من جانب آخر، أشارت مصادر في الجيش السوري الحر إلى السيطرة على قرية بورني بريف عفرين، والتفدم باتجاه مشارف بلدة البل.

وفي سياق متصل، قالت وكالة الأناضول للأنباء الرسمية التركية الأربعاء إن صاروخين أطلقا من منطقةعفرين السورية سقطا على بلدة ريحانلي التركية الحدودية وأسفرا عن مقتل شخص.



وذكرت الوكالة أن الصاروخين أصابا منزلين وقتلا شابا في السابعة عشر من عمره وأصابا شخصا آخر.



وأضافت أنه يعتقد أن الهجمات الصاروخية ينفذها أعضاء من حزب العمال الكردستاني ومقاتلون من أكراد سوريا.