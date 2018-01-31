وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن الشجار اندلع بين عاملين، أحدهما إفريقي والآخر جزائري، بسبب سرقة هاتف نقال لأحدهما، ليتطور الشجار إلى مشادة بين الطرفين.

واستخدم العمال في الشجار عتاد الورشة، وكذلك السيوف والكلاب المدربة، ورشقوا بعضهم بالحجارة، الأمر الذي استدعى إرسال تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث لفض الاشتباك.

ومن بين المصابين 10 عمال جزائريين تعرضوا لجروح مختلفة، و38 عاملا أفريقيا ينحدرون من مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واحد منهم تعرض لقطع في أوردة الفخذ.