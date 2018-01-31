أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أصيب 48 شخصا بجروح متفاوتة من جراء شجار بين عمال جزائريين وأفارقة، في ورشة بناء تابعة لشركة تركية في مدينة بوينان شرق ولاية البليدة، جنوب غربي الجزائر العاصمة.
وذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية، أن الشجار اندلع بين عاملين، أحدهما إفريقي والآخر جزائري، بسبب سرقة هاتف نقال لأحدهما، ليتطور الشجار إلى مشادة بين الطرفين.
واستخدم العمال في الشجار عتاد الورشة، وكذلك السيوف والكلاب المدربة، ورشقوا بعضهم بالحجارة، الأمر الذي استدعى إرسال تعزيزات أمنية إلى مكان الحادث لفض الاشتباك.
ومن بين المصابين 10 عمال جزائريين تعرضوا لجروح مختلفة، و38 عاملا أفريقيا ينحدرون من مالي وغينيا وبوركينا فاسو، واحد منهم تعرض لقطع في أوردة الفخذ.