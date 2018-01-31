واستحوذ هاردن على عشر كرات مرتدة بالإضافة إلى تمريرة 11 كرة حاسمة.



وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 107-107 قبل دقيقتين و15 ثانية من النهاية، لكن هاردن سجل نقطتين ثم أضاف أربع نقاط من رمية ثلاثية ورمية حرة ليتخطى كالفين ميرفي (57 نقطة) كأكثر المسجلين في مباراة واحدة مع روكتس.

وتحمل هاردن المسؤولية أمام ماجيك في ظل غياب تريفور أريزاوكريس بول وإصابة إيريك جوردون في بداية الربع الثاني.

ويحتل روكتس المركز الثاني في القسم الغربي برصيد 36 انتصارا و13 هزيمة.

وتلقى غولدن ستيت وريورز حامل اللقب أسوأ هزيمة له هذا الموسم بخسارته 129-99 أمام مستضيفه يوتا جاز.

ورغم الهزيمة ما زال وريورز في صدارة القسم الغربي برصيد 40 فوزا مقابل 11 هزيمة.

وأوقف واشنطن ويزاردز سلسلة انتصارات أوكلاهوما سيتي ثاندر عند ثماني مباريات متتالية وتغلب عليه 102-96 على الرغم من غياب جون وول صانع اللعب.

وسيخضع وول لجراحة في الركبة وسيغيب نحو شهرين لكن فريقه ظهر متماسكا ونجح في الفوز بفضل 25 نقطة من أوتو بورتر و21 نقطة من برادلي بيل.

واكتفى راسل وستبروك بتسجيل 13 نقطة لثاندر فيما أضاف زميله بول جورج 28 نقطة.