وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة تضم ست عملات كبرى منافسة، 0.1 بالمئة إلى 89.062 في أحدث قراءة ليظل فوق أدنى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ نحو 88.43 والذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.2423 دولار.

وهبط الين لفترة وجيزة بعد أن زاد بنك اليابان المركزي مشترياته من سندات الحكومة اليابانية في الأجل المتوسط في إجراء يُنظر إليه على أنه إنذار من استمرار زيادة العائد على السندات.

وبلغ الدولار أعلى مستوى خلال الجلسة عند 109.095 ين بعد فترة قصيرة من إعلان بنك اليابان المركزي. لكن العملة الأميركية قلصت في وقت لاحق مكاسبها ليجري تداولها عند 108.79 ين.