وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن اللاعب البالغ عمره 23عاما ويستطيع اللعب في مركز الجناح الأيسر سيكلف تشيلسي 17.6 مليون استرليني (24.9 مليون دولار).



وقال إيمرسون لموقع ناديه الجديد في الانترنت "جئت إلى هنا لأنه فريق كبير ويملك تاريخا كبيرا. أحقق أحد أحلامي بارتداء قميص فريق كبير.



وأضاف: "أشاهد الكرة الإنجليزية منذ أن كنت أبلغ من العمر 15 عاما. كرة القدم هنا رائعة واللعب هنا سيكون شيئا مميزا".



وأشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أن تشلسي اقترب من ضم اوليفييه جيرو مهاجم فرنسا من أرسنال.