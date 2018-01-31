وقال المصدر إن ويكي، وهي أنثى عمرها 16 عاما تعيش في متنزه فرنسي، قادرة على نطق كلمات مثل "مرحبا" و"وداعا" و"إيمي"، بالإضافة إلى قدرتها على العد إلى ثلاثة.

وفي الفيديو، يمكن سماع الحوت يتكلم وكأنه ببغاء، إلا أن معظم الكلمات المنطوقة يمكن فهمها بسهولة.

وبالرغم من أن الباحثين لم يحددوا بعد مدى قدرة "ويكي" على التواصل بشكل عادي، إلا أن الباحث الإسباني الذي يقود الدراسة، خوسيه أبرامسون، يعتقد أن "ويكي قد تصبح قادرة على إجراء المحادثات الأساسية بسهولة في يوم ما".