وقال لودريان امام الجمعية الوطنية الفرنسية إن "فرنسا أبلغت تركيا أنها لا يمكن أن تؤيد أي عملية تركية تؤذي المدنيين واللاجئين في داخل سوريا".



وأضاف "نتفهم أن تركيا تريد تأمين حدودها ومحاربة الجماعات الإرهابية" لكنه قال إن فرنسا "لن تقبل ان يحدث ذلك على حساب المدنيين بالإضافة إلى أن هناك لاجئين ومشردين بمئات الالاف".

وحذر لودريان قائلا "إذا كانت تركيا تنفذ هذه العمليات بهدف الاحتلال أو الغزو فسوف تواجه بإدانة كاملة".

وشدد على أن بلاده أوضحت تلك النقاط للجانب التركي والرئيس رجب طيب اردوغان في اتصالات سابقة، وفقا لما ذكرت وكالة "كونا".



ويواصل الجيش التركي قصف مواقع تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري الكردي ووحدات الحماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني وسط تعزيزات عسكرية للجيش في المناطق المتاخمة للحدود السورية.