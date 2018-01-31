وأوضحت الشركة أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 70% عن ما قامت بإزالته خلال عام 2016، وفقا لما نقله موقع "ذا فيرج" المتخصص.

وكتب مدير المنتجات في متجر "غوغل بلاي"، أندرو آن، عبر مدونة قائلا "99% من التطبيقات التي تحتوي محتوى مسيء تم التعرف عليها وإزالتها قبل أن يقوم أي شخص بتحمليها".

وعزت غوغل نجاحها الأخير إلى تقنيات وأساليب جديدة بدأت في استعمالها لكشف وحذف أي تطبيقات مخالفة.