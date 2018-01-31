وقال كرينبول إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب مرتبط على ما يبدو بتصويت في الأمم المتحدة برفض اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأشار كرينبول في إفادة صحفية "من الواضح تماما أن قرار الولايات المتحدة ليس له صلة بأدائنا" مشيرا إلى "لقاءات جيدة للغاية" عقدها مع مسؤولين أميركيين كبار في واشنطن خلال نوفمبر تشرين الثاني.

وأوضح عقب اجتماع مع ممثلين للدول المانحة أن 11 بلدا وافق على تقديم موعد المنح التي يقدمها لبرامج الاونروا في الشهور المقبلة مضيفا "يوجد إحساس بالتضافر".

وقال المسؤول الدولي إن سبع دول وهي سويسرا وفنلندا والدنمرك والسويد والنرويج وألمانيا وروسيا حولت أموالا مبكرا بالفعل عن موعدها بينما تعهدت أربع دول أخرى وهي بلجيكا والكويت وهولندا وأيرلندا بتحويل الأموال قريبا.

ووجه كرينبول مناشدة لجمع نحو 800 مليون دولار لتوفير مساعدات للاجئين فلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية هذا العام.

وتحدت أكثر من 120 دولة ترامب في 22 ديسمبر كانون الأول وصوتت لصالح قرار للجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة لإلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.