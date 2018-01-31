ويقول الرئيس بحسب أحد هذه المقتطفات "أنا فخور بأن أقول ان التحالف لهزيمة تنظيم داعش قد حرّر 100% تقريبا من الأراضي التي احتلها هؤلاء القتلة في العراق وسوريا.

"ولكن ما زال هناك الكثير للقيام به. سوف نواصل معركتنا إلى أن يندحر تنظيم داعش بالكامل".

كما سيدعو ترامب في الخطاب إلى الوحدة بين الأميركيين.

وبحسب التسريب فإن ترامب سيقول في الخطاب "هذا المساء أود أن احدثكم عن المستقبل الذي سيكون لنا وعن طبيعة الأمة التي سنكون عليها. نحن جميعا، سويا، مثل فريق واحد، شعب واحد وعائلة أميركية واحدة".