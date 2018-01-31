كان أرسنال سباقا بالتسجيل عبر ناتشو مونريال بعد 33 دقيقة لكنه لم يحتفظ بتقدمه سوى لثوان معدودة بعدما ضاعت الكرة من مسعود أوزيل لينتزع سام كلوكاس التعادل.

لكن الأسوأ كان قادما عندما أخطأ بيتر تشك حارس أرسنال في إبعاد كرة بالشوط الثاني ليسمح للغاني جوردان أيو بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 61 بينما أحرز كلوكاس الهدف الثالث قبل أربع دقائق على النهاية.

وبهذه النتيجة يحتل أرسنال المركز السادس بفارق ثماني نقاط خلف ليفربول صاحب المركز الرابع.

أما سوانزي الذي استعاد حيويته مع المدرب كارلوس كارفالياو فابتعد عن منطقة الهبوط متفوقا بفارق الأهداف عن ستوك سيتي.