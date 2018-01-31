ويلتقي موناكو بطل الدوري مع مونبلييه الأربعاء في المباراة الثانية ضمن نصف النهائي.

وكان موناكو خسر أمام سان جرمان في نهائي النسخة الماضية.

وأكد سان جرمان بالتالي تفوقه التام على رين هذا الموسم بعد أن اكتسحه 4-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري، ثم 6-1 في عقر داره في الدور الـ32 من مسابقة الكأس.

ويقاتل سان جرمان بقيادة نجميه الجديدين البرازيلي نيمار وكيليان مبابي على أربع جبهات، إذ يتصدر الدوري بفارق 9 نقاط عن ليون ومرسيليا بعد 23 مرحلة، كما بلغ ربع نهائي مسابقة الكأس حيث يلتقي مع سوشو في السادس من شباط/فبراير، على أن يكون الاختبار الأصعب له على الإطلاق في دوري ابطال أوروبا حيث يلتقي مع ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في ثمن النهائي (14 شباط/فبراير و6 اذار/مارس).