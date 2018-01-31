ويلعب ميلان مع لاتسيو في ذهاب نصف النهائي اليوم . وتقام مباراتا الإياب في 28 شباط/فبراير المقبل.

واحتكر يوفنتوس لقب الكأس في المواسم الثلاثة الأخيرة، على غرار الدوري المحلي الذي توج به ست مرات متتالية.

وكان حامل اللقب واجه صعوبة كبيرة في آخر زيارتين له إلى برغامو أرغمه فيهما أتالانتا إلى التعادل 2-2.

ويمر فريق "السيدة العجوز" بفترة ممتازة إذ خرج منتصرا من مبارياته الست الأخيرة في الدوري الذي يحتل فيه المركز الثاني بفارق نقطة فقط عن نابولي المتصدر.

ووصل فريق المدرب ماسيميليانو اليغري أيضا إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه توتنهام الإنجليزي.

وعاد الى صفوف يوفنتوس حارسه الأسطوري جانلويجي بوفون الذي احتفل الأحد بميلاده الأربعين، فلعب أساسيا في برغامو بعد تعافيه من إصابة في ربلة ساقه أبعدته نحو شهرين ونجح في صد ركلة جزاء في الشوط الأول.

وجلس بوفون على مقاعد البدلاء في مباراة السبت ضد كييفو التي فاز بها يوفنتوس خارج ملعبه بهدفين في الدوري.

بكر يوفنتوس بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة إثر انتزاع الأرجنتيني غونزالو هيغواين الكرة من مدافعين أتالانتا حيث تقدم بها وسددها من حدود المنطقة في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأنقذ بوفون فريقه من هدف التعادل بتصديه لركلة جزاء في الدقيقة 25 نفذها أليخاندرو غوميز حيث ارتمى ببراعة لالتقاط الكرة قبل أن تسكن الزاوية اليسرى.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الصافرة النهائية للمباراة برغم الفرص التي حصل عليها لاعبو الفريقين.