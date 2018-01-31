وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 44 سنتا، أو 0.6 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 69.02 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند أدنى مستوى لها في الجلسة إلى 68.40 دولار.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.06 دولار، أو 1.6 بالمئة، لتغلق عند 64.50 دولار للبرميل.

ومما ساعد في إبقاء الضغوط على أسعار الخام الأميركي، توقعات بأن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي للمرة الأولى في 11 أسبوعا، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين.