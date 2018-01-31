وسجل البديل وليد سليمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة مقابل 42 للإسماعيلي مع مباراة مؤجلة للأهلي من المرحلة السادسة أمام المقاولون العرب.

وجاءت بداية المباراة هادئة عكس المتوقع في لقاءات الفريقين، ولجأ كلاهما الى الحرص الدفاعي الزائد خشية هدف مبكر في اي من المرميين يربك الحسابات.

ومع مرور الوقت، سيطر الأهلي على المباراة مستغلا تراجع لاعبي الإسماعيلي لوسط ملعبهم، وبدأت المحاولات الهجومية الخطرة على مرمى الإسماعيلي.

ونجح الأهلي في اقتناص هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الدقائق الثلاث التي احتسبها الحكم وقتا بدل ضائع عندما مرر عبدالله السعيد كرة عرضية من داخل المنطقة تابعها وليد سليمان بارتماءة رأسية من مسافة قريبة داخل المرمى.