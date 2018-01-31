وأوضحت أورسولا مولر الأمينة العامة المساعدة بالأمم المتحدة المكلفة بالشؤون الإنسانية أمام مجلس الأمن الدولي أن المخيمات المخصصة لإيواء النازحين تجاوزت طاقة استيعابها ما أجبر العديد من الاشخاص على الإقامة في أحد المخيمات العشوائية الـ 160 في إدلب.

وقالت إنه "خلال أشهر الشتاء الرطبة والباردة، عاشت العديد من الأسر في خيمة تتقاسمها مع آخرين".

وأضافت أن "الغارات الجوية والمعارك في جنوب إدلب وشمال حماه، أجبرت أكثر من 270 ألف شخص على النزوح منذ 15 كانون الاول/ديسمبر" مشيرة إلى مهاجمة 16 مستشفى في الشهر الأخير من 2017.

أما في عفرين فقد اضطر 15 ألف شخص للنزوح داخل المنطقة ولجأ ألف إلى محافظة حلب المجاورة، بحسب المسؤولة الدولية.

ويقصف الجيش التركي المسلحين الأكراد في عفرين السورية منذ أيام.

وقالت مولر إن السلطات السورية عطلت قوافل انسانية في كانون الثاني/يناير الحالي وذلك بعد أن سمحت لقافلتين فقط بالتوجه إلى مناطق وعرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

كما تحد سلطات محلية من وصول القوافل الإنسانية إلى مناطق سورية أخرى بسبب مطالبتها بتعديلات في الشمال الشرقي.

ويحتاج أكثر من 13,1 مليون سوري للمساعدة الإنسانية ضمنهم 6,1 ملايين نازح داخل سوريا.