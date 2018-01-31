وتجاوزت عوائد السندات الأميركية 2.7 بالمئة في الليلة الماضية، مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف السنة، مما ساهم أيضا في ارتفاع الدولار من مستويات متدنية وضغط على الذهب.

ولا تزال السوق تتوقع نبرة تميل إلى التشديد النقدي من المركزي الأميركي الذي بدأ اجتماعا يستمر يومين بخصوص السياسة النقدية، حيث تظهر جميع المؤشرات أن النمو الاقتصادي الأميركي يكتسب زخما.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.16 بالمئة إلى 1337.76 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في سوق نيويورك، بعد هبوطه 0.7 بالمئة في الجلسة السابقة. وفي وقت سابق اليوم، سجل المعدن الأصفر أدنى مستوى في أسبوع.

وتراجع الذهب في العقود الأميركية تسليم فبراير شباط 0.4 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1335.40 دولار للأوقية.

ويعزز ارتفاع عوائد السندات الدولار، وهو ما يجعل الذهب أعلى تكلفة على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 17.15 دولار للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في ستة أيام.

وهبط البلاديوم 3.03 بالمئة إلى 1053.10 دولار للأوقية بعدما سجل أدنى مستوياته في خمسة أسابيع عند 1047.00 دولارا، بينما انخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 996.40 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوع.