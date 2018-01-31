وقالت الهيئة التابعة لوزارة المالية في فرنسا الثلاثاء إنها ستفحص ما إذا كانت الحملة التي دشنتها سلسلة متاجر إنترمارشيه انتهكت لوائح التسعير.

ورفض مسؤول في الهيئة الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

واجتذبت متاجر إنترمارش حشودا كبيرة في عدة متاجر الأسبوع الماضي بإعلانها عن بيع معجون الشوكولاتة والبندق بسعر 1.41 يورو فقط (1.74 دولارا) بحوالي أقل من 70 بالمائة من سعرها الأصلي.

وبث مقطع مصور على الإنترنت للاشتباكات التي شهدتها بعض المتاجر، مما أثار الاهتمام في أنحاء العالم، والتساؤلات من السلطات.

ونأت شركة فيريرو مصنعة النوتيلا بنفسها عما حدث، محملة متاجر إنترمارشيه المسؤولية بالكامل.

ويأتي التحقيق فيما تستعد الحكومة لتقديم مسودة قانون هذا الأسبوع يهدف إلى تنظيم أوضح وأكثر صرامة لعمل متاجر التجزئة الكبيرة.