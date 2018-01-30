ولفت ماكغواين أنظار برشلونة من خلال الأداء الذي قدمه مع فريق أرسنال لدون 23 عاما، وسيلتحق لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما بالفريق الرديف للنادي الكتالوني، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

ويتضمن العقد خيار تمديد ارتباط اللاعب بالعملاق الكتالوني لعامين إضافيين، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وبدأ ماكغواين مشواره الكروي في أكاديمية أرسنال عام 2005 في فئة دون 6 أعوام، وشق طريقه إلى الفريق الأول هذا الموسم، لكنه لم يستدع سوى لمباراتين في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد باتي بوريسوف البيلاروسي، وريد ستار بلغراد الصربي.