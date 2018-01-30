والطلب التركي يتعلق بشخص يدعى معراج أورال، وتعتبره أنقرة زعيم مجموعة متهمة بأنها وراء اعتداء أوقع 52 قتيلا وأكثر من مئة جريح في بلدة الريحانية على الحدود السورية في مايو 2013.

كما واجه أورال اتهامات من المعارضة السورية بأنه وراء مقتل العشرات من قرية البيضا في مدينة بانياس الساحلية السورية عام 2013.

ودان مصدر في وزارة الخارجية التركية وجود أورال في سوتشي، مؤكدا أن اسمه لم يكن على قائمة المشاركين التي عرضت سابقا على تركيا.

وأضاف المصدر أن تركيا طلبت "إيضاحات" من روسيا التي وعدت بدراسة المسألة.

وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت إليه موسكو الداعم الرئيسي لدمشق، افتتح الثلاثاء في منتجع سوتشي ورفضت فصائل معارضة والأكراد والغرب المشاركة فيه.