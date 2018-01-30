وبعد تحقيق البتكوين صعودا صاروخيا خلال الأشهر الماضية، تجاوزت فيها عتبة 20 ألف دولار، انهار سعر العملة الافتراضية، إلى أقل من 10 آلاف دولار.

وقادت بتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة.

وقال المحللون إن انهيار بيتكوين يثير من جديد تساؤلات حول مستقبل العملية الرقمية ومدى ثقة المستثمرين فيها.