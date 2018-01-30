وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "استشهد الطفل ليث هيثم أبو نعيم (16 عاما) متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها في قرية المغير شمال شرقي رام الله"، وفق ما قالت وكالة رويترز.

وقال رئيس المجلس المحلي لقرية المغير، فرج النعسان: "اقتحم جيش الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات. لقد أطلقوا النار على الصبي من مسافة قريبة وأصابوه في عينه وخرجت الرصاصة من رأسه. تم نقله إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله".

وأضاف: "الصبي طالب في المدرسة في الصف الحادي عشر".

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الفتى.