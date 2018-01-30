وبدأ الأمر بهتافات موالية للنظام السوري باللغة الروسية:" بالروح والدم نفديكي يا سوريا"، قبل أن تدخل أصوات أخرى باللغة العربية من معارضين تقول :"أوقفوا قصف الطائرات الروسية لشعبنا".

وشهدت بداية المؤتمر الذي تريد روسيا من خلاله إنهاء الأزمة السورية بعض الإرباك، وتدخلت قوات الأمن الروسية لفض ملاسنة بين ممثلين عن المعارضة السورية ومناصرين للحكومة، يشاركون في المؤتمر.

وأفاد موفد "سكاي نيوز عربية" للمؤتمر، أن اشتباكا لفظيا اندلع بين الرئيس السابق لهيئة التنسيق الوطنية في المهجر هيثم مناع وممثلي تيار قمح (قيم مواطنة حقوق) من جهة، وممثلين عن الحكومة السورية من جهة ثانية.

ووقعت الملاسنة بين الطرفين على خلفية منع معارضين من داخل سوريا من المشاركة في مؤتمر سوتشي، الذي يقاطعه الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أحد أهم أذرع المعارضة السورية.

وانطلقت، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الذي يشارك فيه 680 ممثلا عن الحكومة السورية، بينما يمثل معارضة الخارج أكثر من 500 شخص. وقد وجهت روسيا دعوات لأكثر من 1600 شخصية للمشاركة بالمؤتمر.

وقرر وفد من المعارضة السورية بقيادة أحمد طعمة عدم المشاركة في المؤتمر بعد الوصول إلى روسيا بسبب شعارات اعتبرها منحازة إلى الحكومة السورية.