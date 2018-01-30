وقال بيان رسمي صادر عن الرئاسة اللبنانية إن "الرئيس عون يعتبر أن ما حدث بالأمس على الصعيدين السياسي والأمني أساء إلى الجميع وأدى إلى تدني الخطاب السياسي إلى ما لا يليق اللبنانيين".

وأضاف عون أن "ما حدث خطأ كبير بني على خطأ، لذلك فإني من موقع دستوري وأبوي أسامح الجميع الذين تعرضوا إلي وإلي عائلتي".



وقال عون إن "القيادات السياسية مطالبة بالارتقاء إلى مستوى المسؤولية لمواجهة التحديات الكبيرة وأهمها المحافظة على الاستقرار والوحدة".

وكان قد انتشر في وقت سابق شريط فيديو لباسيل الذي يتزعم أيضا التيار الوطني الحر، يشن فيه هجوما على بري، واصفاً إياه بالبلطجي.

وقطع أنصار حركة "أمل"، الاثنين، بعض الطرقات في العاصمة اللبنانية وأحرقوا الإطارات احتجاجا على التصريحات.

وتخشى مصادر أمنية من اتساع دائرة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى، لاسيما بعد أن قطع المحتجون طرقات رئيسية عدة في بيروت، بينها أوتوستراد سليم سلام ورأس النبع ومار إلياس.