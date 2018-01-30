وتوفي فرانسيسكو نونيز أوليفيرا في حدود الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الاثنين في منزله في قرية بينفينيدا في بطليوس جنوب غربي إسبانيا.

ومن المقرر أن يدفن في قريته المحلية اليوم الثلاثاء.

وأكد عمدة بينفينيدا أنطونيو كارمينا وفاة فرانسيسكو هذا الصباح، واصفا الحدث بـ"الحزين".

وقال لوسائل الإعلام المحلية "كان يعني الكثير بالنسبة لنا، كان يمثل قريتنا أحسن تمثيل وجعلها معروفة".

وللمعمر، الذي احتفل يوم 13 ديسمبر بعيد ميلاده الـ13، أربعة أطفال وتسعة أحفاد و15 من أبناء أحفاده.

وكان لأوليفيرا نظام غذائي يعتمد على الخضراوات، كما كان يحرص يوميا على شرب كوب من النبيذ الأحمر.