وقال بوتن مبتسما أمام أنصاره "أشعر بالإهانة"، مقتبسا جملة من فيلم شهير من الحقبة السوفيتية.

ونشرت وزارة الخزانة الأميركية لائحة تشمل مسؤولين ورجال أعمال روسا يمكن أن تفرض عليهم عقوبات بموجب قانون يهدف إلى معاقبة موسكو، لتدخلها المفترض في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها دونالد ترامب.

واللائحة التي نشرت بعيد منتصف ليلة الثلاثاء، تتضمن أسماء معظم الأعضاء البارزين في إدارة الرئيس بوتن.

وتضم 114 سياسيا في المجموع، و96 من رجال الأعمال الذين تعتبرهم الولايات المتحدة مقربين من بوتن، وتبلغ ثروة كل منهم مليار دولار على الأقل.