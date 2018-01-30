وأدانت الجامعة في بيان، "سلسلة القوانين العنصرية المتزايدة التي تستهدف المس بحقوق فلسطينيي الداخل"، مؤكدة في الوقت ذاته أن حقوق الشعب الفلسطيني "لا تسقط بالتقادم".

وأضاف البيان: "تلك الأعمال العدوانية ضد شعب أعزل لن تمر. الشعب الفلسطيني لن يثنيه القهر والتنكيل في سبيل نضاله لاستعادة حقوقه المشروعة التي كفلتها له مواثيق وقرارات الشرعية الدولية"، وفق ما ذكرت وكالة "كونا".

وشددت في هذا السياق على أن "فلسطينيي الداخل مع إخوانهم في الأراضي الفلسطينية، في مواجهة عدوان غاشم يدافعون عن هويتهم وانتمائهم وحقهم في وطنهم، وعن قضيتهم في وجه آلة القمع والاضطهاد الإسرائيلي وسياسات الفصل العنصري التي تنتهجها".

ودعت الجامعة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في "فضح هذه الممارسات والسياسات الإسرائيلية والعمل على التصدي لها وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي".

ولفتت الجامعة إلى استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل أخيرا، بسن عشرات "القوانين العنصرية" من أبرزها مشروع قانون "القومية" العنصري الذي يدعو إلى تعريف إسرائيل كدولة يهودية بالأساس.

ويطلق (عرب 48) على الفلسطينيين داخل حدود إسرائيل، الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعدما سيطرت الوحدات العسكرية اليهودية على الأقاليم التي يعيشون بها، وتم إنشاء دولة إسرائيل بالحدود التي هي عليها اليوم، كما يشار إليهم في إسرائيل بمصطلحي "عرب إسرائيل" أو "الوسط العربي".