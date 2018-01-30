ونشر بيكهام، مقطع فيديو على حسابه الرسمي في إنستغرام، يظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يقدم التهنئة بمناسبة تأسيس الفريق.

وقال ميسي "مرحبا ديفيد، أردت أن أقول إنني أتمنى لك كل النجاح والتوفيق في المرحلة الجديدة فى حياتك.. من يدري، ربما ستتصل بي بعد سنوات قليلة".

وكان بيكهام كشف قبل أربع سنوات خطته لتأسيس فريق في ميامي، لكنه واجه عدة مشاكل لإيجاد مقر مناسب والتنسيق مع الشركات لدعم خطته.

من جهتها، ذكرت رابطة دوري المحترفين أن التفاصيل الإضافية التي تخص النادي وموعد انطلاق مشاركته في البطولة واسمه وشعاره سيتم إعلانها لاحقا.