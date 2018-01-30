وقال المتحدث باسم الأونروا في الأردن سامي مشعشع، خلال مؤتمر صحافي في عمان، إن الوكالة "تطلق اليوم مناشدة طوارئ لجمع مبلغ 800 مليون دولار لخدماتها في سوريا وغزة والأراضي الفلسطينية".

وتقدم الوكالة خدمات إغاثية لنحو 5.2 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة. وقررت واشنطن في 16 يناير الجاري "تجميد" نصف الأموال المخصصة للأونروا التي تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين تتضمن التعليم والرعاية الطبية.

ودعا مدير عمليات الأونروا في غزة ماتياس شمالي، في كلمة ألقاها خلال مسيرة أمام مقر الأمم المتحدة غرب المدينة، الاثنين، إلى "عدم تسييس المساعدة المقدمة للاونروا".

وأوضح أن "وجود الأونروا كان يرتبط بقضية سياسية، لذا يجب عليكم إيجاد حل لهذه القضية السياسية قبل أن تتخلصوا من الأونروا"، في إشارة إلى قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وأثار القرار الأميركي غضبا لدى الفلسطينيين الذين وصفوه بأنه "خطوة إضافية ضدهم" من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إعلانه الشهر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.