وقال النادي العريق على موقعه الرسمي إن إدارة النادي "أتمت إجراءات التوقيع مع المغربي أشرف بن شرقي لتمثيل فريق الهلال الأول لمدة ثلاثة أعوام ونصف".

وبدأ بن شرقي (23 عاما) مسيرته في صفوف المغرب الفاسي قبل أن ينتقل إلى الوداد البيضاوي بعقد لأربع سنوات، الموسم الماضي، وقاده إلى إحراز دوري أبطال أفريقيا على حساب الأهلي المصري في نوفمبر الماضي، وشارك في صفوفه في كأس العالم للأندية أواخر العام الماضي في دولة الإمارات.

وخاض بن شرقي 28 مباراة خلال الموسم الحالي في صفوف الوداد فسجل 8 أهداف وصنع 7، علما بأنه يشارك حاليا في صفوف منتخب المغرب في بطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين.

وخاض بن شرقي الذي يطلق عليه لقب "ديبالا المغرب"، نظرا لتشابه أسلوبه واعتماده على قدمه اليسرى مع نجم يوفنتوس الأرجنيتني باولو ديبالا، أول مباراة رسمية له في صفوف منتخب المغرب في 11 نوفمبر الماضي خلال المباراة الفاصلة المؤهلة إلى مونديال روسيا ضد ساحل العاج والتي انتهت بفوز المغرب 2-صفر وتأهله إلى نهائيات العرس الكروي.