وسيدفع عاشر ترتيب الدوري الإنلجيزي راتب اللاعب زائد مكافأة بقيمة مليون يورو، بحسب ما أعلن الفريق الكاتالوني.

وكان واتفورد عين الأسبوع الماضي الإسباني خافي غراسيا مدربا له بعد إقالة البرتغالي ماركو سيلفا.

وكان ديلوفيو (23 عاما) قد خاض غمار البرميرليغ بعد إعارته إلى إيفرتون في موسم 2013-2014، قبل أن ينضم بشكل كامل إلى فريق نهر ميرسي في 2015.

لكن إيفرتون أعاره إلى ميلان الإيطالي في يناير 2017، قبل أن يستخدم برشلونة بندا في خيار شرائه مجددا الصيف الماضي.

ولم ينجح باللعب أساسيا في تشكيلة المدرب أرنستو فالفيردي، إذ سجل هدفين في 17 مباراة.