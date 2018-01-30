وذكرت وكالة الأنباء السعودية ان المفوضية ستتمكن بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية بموجب هذه الاتفاقية من دعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان من خلال إعادة تأهيل مساكن لأكثر من 10 آلاف أسرة لاجئة.



وأكدت الوكالة ان الاتفاقية تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الإنسانية المتقدمة بين الطرفين والتي تمثل جانبا مهما وأساسيا في الجهود الكبيرة لحكومة المملكة في دعم اللاجئين والنازحين السوريين منذ بداية الأزمة في بلدهم والحرص المستمر على تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية لهم في سوريا والدول ال

مجاورة.كما تعد استمرارا لمشاريع الصندوق السعودي للتنمية السابقة والموجهة لدعم اللاجئين والنازحين السوريين إذ بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع الصندوق مع المفوضية نحو 7ر30 مليون دولار أمريكي شملت برامج البنى التحتية الخاصة بالمياه والكهرباء فضلا عن إعادة تأهيل المأوى في كل من الأردن ولبنان وداخل سوريا.



وجاء توقيع الاتفاقية في وقت تقترب الأزمة السورية من دخول عامها الثامن والتي أجبرت أكثر من نحو 6 ملايين سوري على ترك منازلهم وممتلكاتهم طلبا للأمان في الدول المجاورة ما أثر على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للدول المضيفة خاصة في لبنان الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ يعيش نحو 70 بالمئة منهم تحت خط الفقر.