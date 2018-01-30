وأضاف النادي في بيان صحفي، أن أغلبية المعتقلين هم من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، إذ بلغ عددهم 33 فلسطينيا.

وأوضح أن 6 فلسطينيين اعتقلتهم قوات الاحتلال في محافظة جنين شمال الضفة الغربية، إضافة إلى 4 في محافظة بيت لحم، و3 من بلدة سلواد قرب رام الله، و4 من طولكرم وبلدة بيت سوريك شمال غربي القدس المحتلة، و3 شبان من نابلس.

وتنفذ قوات الاحتلال حملات مداهمة يومية في الضفة الغربية، وقد تم تكثيفها خلال الأسابيع الماضية بعد التظاهرات الاحتجاجية على اعتبار الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.