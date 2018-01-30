وتعرض الدولي سانيه (22 عاما) للإصابة نتيجة تدخل عنيف جدا من جو بينيت لاعب كارديف الذي حصل على بطاقة صفراء، قبل طرده لاحقا في المباراة لخطأ على الإسباني اليافع ابراهيم دياز.

واستبدل المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا في الشوط الأول سانيه، صاحب 11 هدفا و14 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وكتب سانيه على تويتر "تعرضت لإصابة في أربطة الكاحل، لكن لا أعتقد أنها سيئة كما بدت. ستبدأ إعادة تأهيلي قريبا وأنا متحمس للعودة إلى الملعب في أقرب فرصة".

وكان غوارديولا غاضبا من خشونة بينيت، ودخل إلى ارض الملعب بعد صافرة النهاية للاحتجاج على قرارات الحكم لي مايسون.

ودعا غوارديولا الحكام إلى حماية لاعبيه من التدخلات البشعة "قلتها كثيرا إن الشيء الوحيد الذي ينبغي أن يقوموا به الحكام هو حماية اللاعبين..".