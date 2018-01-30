وقال المسؤول بالحكومة المحلية، أكبر افتخار، إنه لم يتضح ما إذا كان الانفجار ناجم عن لغم أرضي أم قنبلة زرعها متشددون على الطريق. وأضاف: "توفيت 3 نساء و3 رجال على الفور".

وقال الطبيب ممتاز حسين من مستشفى في باراتشينار، البلدة الرئيسية في كورام، إن ناجيا واحدا من الانفجار في حالة مستقرة.

وكورام واحدة من 7 مناطق على الحدود مع أفغانستان في المنطقة القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية، التي كانت منذ فترة طويلة موطنا للمتشددين المحليين والأجانب.

وتعرضت المنطقة في الفترة الأخيرة لضربات يعتقد أن طائرات أميركية بدون طيار نفذتها، واستهدفت بالأساس أعضاء في شبكة حقاني المتشددة المتحالفة مع حركة طالبان الأفغانية، وتنشط على جانبي الحدود.

وكان أعضاء شبكة حقاني محور توترات في الفترة الأخيرة بين باكستان والولايات المتحدة. وتقول واشنطن إن إسلام أباد تدعم مقاتلي حقاني الذين يهاجمون القوات الأميركية وقوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.